В отношении ООО «Сервис Консалт» возбудили дело из-за нарушения закона о рекламе

Ранее в управление поступило обращение физического лица о совершении на его мобильный телефон звонка с рекламой услуг по подбору недвижимости с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Сервис Консалт» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

