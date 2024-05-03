В «Открытии теплого сезона» в Солнечногорске поучаствовали почти 1,5 тыс человек

В центральном парке культуры и отдыха в Солнечногорске состоялось общеобластное мероприятие «Открытие теплого сезона». Для жителей и гостей округа прошла насыщенная развлекательная программа, сообщается на сайте администрации горокруга.

У памятника М. Ю. Лермонтову посетители приняли участие в мастер-классах, выставках, экскурсиях по парку. Также в этот день состоялась концертная программа с участием творческих коллективов округа.

У кафе «Каре Бургер» прошло открытие «Общественного огорода». На открытой площадке разместили деревянные ящики с удобренной землей и уже частично засеяли грядки овощами, зеленью и цветами. На протяжении всего летнего сезона любой желающий может высадить и впоследствии ухаживать за растением.

«В первые дни мая погода выдалась очень солнечной. Более 1,5 тыс. жителей и гостей округа с радостью посетили наше мероприятие в центральном парке. В прошлом году мы получили много положительных откликов от гостей парка о проекте «Общественный огород». Уверен, что в этом сезоне еще больше посетителей смогут приобщиться к посадке цветов и овощей», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Всего в Подмосковье развлекательные программы в рамках общеобластного мероприятия «Открытие теплого сезона» подготовили более 85 парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.