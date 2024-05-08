В отделениях комплексного центра «Серпуховский» прошли мероприятия ко Дню Победы

Во всех отделениях комплексного центра «Серпуховский» прошли мероприятия, посвященные празднованию дня Великой Победы. Для малышей ознакомление с историей праздника прошло в формате рассказов о великих прадедах и воспоминаниях героев нашего города. Также состоялось выездное мероприятие вместе с родителями в военно-исторический музей «Кременки». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Член союза писателей России Турлаков Валерий Евгеньевич в составе клуба для незрячих и слабовидящих «Видящие Сердцем» выступил в рамках литературно-музыкальной гостиной «Поющие строки» для пожилых подопечных.

Более 60 взрослых и 30 детей из Пущина, Протвино и Серпухова возложили цветы к Вечному огню и почтили память советских воинов.

Для пожилых подопечных прошла традиционная встреча поколений на ул. Бугорок у памятника работникам завода 8 лет Октября г. Серпухов, погибшим в ВОВ.

«Огромное спасибо, что не забывают такой день. Это радость и праздник для всех нас!», — поделилась Вера Ивановна, труженик тыла Великой отечественной войны. В этом году ей исполнилось 91 год.

Вместе со студентами-волонтерами «Доброе сердце» ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» 1 и 2 курсов читали стихи о войне и Победе, стихи собственного сочинения прочитала Мария Семеновна Евстигнеева, труженик тыла 1930 года рождения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.