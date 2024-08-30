В основание подмосковной школы на 1,1 тыс мест заложили капсулу времени

В ЖК «1-й Шереметьевский» заложили капсулу времени в основание будущей школы для 1100 учеников. Соцобъект возводят в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования в городском округе Химки, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе «1-й Шереметьевский» городского округа Химки состоялась церемония закладки капсулы времени с письмом для будущих поколений, приуроченная к строительству школы. В мероприятии приняли участие глава Химок Дмитрий Волошин, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, директор проекта ГК ФСК Марк Рябков и жители микрорайона Подрезково.

В приветственном слове Дмитрий Волошин подчеркнул значимость нового учебного заведения не только для жителей комплекса, но и для всего округа.

«Символично, что именно сегодня, в преддверии Дня знаний, мы даем старт строительству новой школы. Жители микрорайона Подрезково очень ждут ее открытия. Это большое событие для молодых родителей и семей с детьми, которые должны быть обеспечены комфортными условиями жизни в полной мере. Современная школа станет новым импульсом в развитии сферы образования и положит начало новому этапу формирования инфраструктуры микрорайона. Такую работу мы ведем на территории всего городского округа Химки при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Четырехэтажную школу возводят на территории жилого комплекса на улице Комсомольской. Она рассчитана на 1 100 мест, площадь составляет 19 683,40 кв. метров. Центральную часть территории школы займет сквер с зеленой зоной. В оформлении главного входа будут использованы алюминиевые панели с круглой перфорацией и алюминиевые часы. Территорию рядом со школой благоустроят. Для школьников организуют спортивные площадки: футбольное поле, зоны для воркаута, места для игр в баскетбол и игр младшеклассников. В здании разместят два спортивных зала — для старшей и начальной школы, актовый зал на 550 мест, библиотеку, лаборантскую и места для выставочных работ. Особенностью школы станет наличие бассейна. Реализация проекта завершится в 2025 году.

Помимо общеобразовательной школы на территории жилого комплекса «1-й Шереметьевский» предусмотрено строительство муниципального детского сада на 400 мест. Возведение объекта девелопер планирует начать в I квартале 2025 года.

«При создании крупных жилых комплексов мы всегда принимаем во внимание то, что жители должны быть обеспечены всем необходимым в шаговой доступности. Им должно быть комфортно находиться именно на этой территории и не нужно выезжать далеко, например, чтобы купить продукты, найти развлечения и, конечно же, отвести детей учиться. Поэтому один из главных элементов создания комфортного образа жизни резидентов ЖК — строительство школы. Наша цель как застройщика — создать все необходимое для качественного образования новых поколений, — отметил директор проекта ГК ФСК Марк Рябков.

«1-й Шереметьевский» — жилой проект комфорт-класса, который возводят в 10 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, районе Подрезково. В состав ЖК входят 5 домов переменной этажности (13-17 этажей) на 4 230 квартир. Сейчас ведется строительство первых двух корпусов. Весь проект будет построен в 2028 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.