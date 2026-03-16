В Осетии женщина на ПВЗ получила вместо новых сковородок кирпичи и старую посуду

Одна из жительниц Владикавказа на пункт выдачи заказов (ПВЗ) популярного маркетплейса заказала набор новых сковородок стоимостью 12 тысяч рублей, но вместо них получила пару кирпичей и бабушкины сковородки с сильным нагаром. Соответствующее видео в Сети опубликовала очевидица случившегося.

«Ребята, посмотрите. Сковородки. Набор. Женщина заказала сковородки за 12 тысяч (рублей — ред.). Что пришло? Вот эти коробки сверху, сверху кирпичи лежат. Сковородки бабушкины, посмотрите, просто я в шоке. Вот это как так? Как это?» — задалась вопросами автор видео.

На кадрах женщина продемонстрировала две сковородки. Невооруженным глазом видно, что эта посуда была не только в пользовании, но и находится в плачевном состоянии. С обеих сторон сковороды присутствовал сильный нагар, а от антипригарного покрытия давно ничего не осталось.

По словам автора видео, женщине повезло, что она сама пришла забирать заказ и решила его проверить в пункте выдачи перед камерами. Если бы она унесла коробку с предполагаемыми сковородками домой и уже там обнаружила бы пару кирпичей, то оформить возврат по браку ей было бы практически невозможно.

