В Орудьевской школе Дмитровского округа был проведен необычный урок

В рамках XXII Московских областных Рождественских образовательных чтений в Орудьевской школе по инициативе советника директора по воспитанию Алены Олеговны Шароновой состоялась встреча-беседа школьников с настоятельницей Иоанно-Предтеченского женского монастыря города Вязьма Смоленской области игуменьей Лаврентией. Мероприятие было проведено в форме урока, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Урок был посвящен важнейшим ценностям: любви к родине, народу, Богу. Матушка Лаврентия рассказала об истории города Вязьма, о страшных сражениях, которые происходили на вяземской земле в годы Великой Отечественной войны, о том, кто основал монастырь и построил уникальное архитектурное достояние России — Храм Одигитрии Смоленской.

Ребята внимательно слушали гостью, активно задавали вопросы, участвовали в диалоге и рассуждали на различные духовные темы. Встреча получилась очень доброй и полезной.

После завершения беседы ученики поблагодарили игуменью Лаврентию за интересный и познавательный урок. Они выразили желание продолжить подобные встречи в будущем, чтобы больше узнать о духовных и культурных ценностях своего региона и страны.

Эта встреча стала важным шагом в воспитании у школьников чувства патриотизма, уважения к истории и духовным традициям своего народа.

«Мы благодарны игуменье Лаврентии за ее участие в уроке и надеемся на продолжение таких встреч в будущем. Это не только обогащает образовательный процесс, но и способствует воспитанию гармонично развитых личностей», — прокомментировала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.