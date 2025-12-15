В Оренбурге началось строительство комплекса обработки ТКО на 300 тысяч тонн

В Оренбурге стартовало строительство комплекса по обработке твердых коммунальных отходов. Проектная мощность объекта достигнет 300 тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

Объем инвестиций в проект составит 4,25 млрд рублей. Объект будут строить в три этапа. Сначала появится предприятие обработки мощностью до 300 тысяч тонн отходов в год. Второй и третий этапы предусматривают создание мощностей по утилизации: компостирование 100 тысяч тонн ТКО в год, и производство 35 тысяч тонн RDF-топлива в год. Объект начнет осуществлять деятельность в 2028 году. На сегодняшний день концессионер за счет собственных средств вышел на строительную площадку: накануне прошла торжественная закладка первого камня.

Проект реализуется в рамках правительственного распоряжения № 649-р, которое предполагает заключение концессий без конкурса. Эксперты Российского экологического оператора принимали участие в подготовке документации. Концессионером выступает ООО «Стройтулизация», участником которого, помимо рыночного инвестора, является Оренбургская область, а в скором времени участником общества станет и РЭО, где сейчас находится заявка на предоставление льготного финансирования проекта.

«Проект стратегически важен для Оренбургской области, поскольку его реализация приблизит регион к выполнению задач нацпроекта „Экологическое благополучие“. Кроме того, объект даст новые рабочие места и положительно скажется на экономических показателях региона», — сообщили в пресс-службе РЭО.