В Орехово-Зуевском техникуме открылся образовательный центр «Профессионалитета»

5 марта в Орехово-Зуевском техникуме состоялось открытие образовательного кластера «Машиностроение» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В оснащении лабораторий принял участие Ликинский автобусный завод, который является одним из ключевых работодателей техникума. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В новом центре смогут обучаться студенты 8 образовательных учреждений Орехово-Зуевского городского округа, а также учащиеся Павловского Посада, Егорьевска и Шатуры. Ежегодно в рамках проекта будут принимать более 700 студентов, а современное оборудование позволит будущим специалистам осваивать профессии в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

Ключевыми партнерами техникума стали Ликинский автобусный завод, Демиховский машиностроительный завод, завод «Тонар» и Сталепромышленная компания «Регион». Эти предприятия готовы предложить выпускникам работу по специальности, высокую зарплату, целевое обучение и карьерный рост.

Центр включает 7 специализированных зон, где студенты будут осваивать профессии, связанные с машиностроением, промышленной автоматизацией и программированием станков с ЧПУ. Обучение в рамках «Профессионалитета» направлено на развитие практических навыков и подготовку востребованных кадров для предприятий региона.

Генеральный директор Ликинского автобусного завода Сергей Греков отметил, что проект помогает предприятиям в кратчайшие сроки получать подготовленных специалистов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы „Профессионалитет“ стал основным форматом взаимодействия работодателей с системой среднего профессионального образования. Для Ликинского автобусного завода это сварщики, наладчики, операторы станков с ЧПУ. Практику студенты проходят на ЛиАЗе, где мы сразу показываем им, как устроено производство, и увлекаем работой. Наши инвестиции в кластер — это инвестиции в будущее завода», — отметил Греков.

Проект «Профессионалитет» был создан министерством просвещения РФ в 2022 году и ориентирован на практическую подготовку специалистов для ключевых отраслей промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.