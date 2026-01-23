В Орехово-Зуевском техникуме откроют программы по управлению БПЛА и ИИ

В Орехово-Зуевском техникуме планируют внедрить новые образовательные программы, связанные с управлением беспилотными летательными аппаратами и искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

21 января в образовательно-производственном центре «Машиностроение» Орехово-Зуевского техникума состоялась рабочая встреча заместителя главы округа Данилы Просвирова и директора техникума Александра Александровского.

В ходе встречи директор рассказал о развитии учреждения, перспективах трудоустройства выпускников на предприятиях округа и взаимодействии с работодателями. Заместитель главы ознакомился с современными лабораториями и мастерскими, а также пообщался со студентами.

В техникуме планируют реализовать новые образовательные программы по управлению беспилотными летательными аппаратами и искусственному интеллекту. В учреждении действует полный цикл подготовки специалистов — от профориентации школьников до трудоустройства выпускников.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.