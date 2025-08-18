В Орехово-Зуевском техникуме осуществляется набор по 17 специальностям

15 августа в Московской области завершился первый поток приема документов на обучение по программам среднего профессионального образования. Техникумы и колледжи нашего региона в этом году предлагают широкий спектр профессий и специальностей по различным направлениям подготовки. Так, в Орехово-Зуевском техникуме в этом году осуществляется набор по 17 профессиям/специальностям различных отраслей экономики, среди которых машиностроение, строительство, сервис и туризм и другие. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В предстоящем учебном году впервые состоялся набор по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». Юноши и девушки прошли конкурсный отбор, сдали вступительные испытания по физической культуре и готовы приступить к обучению. Также новинкой этого года стал набор на специальность «Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях».

В этом году зафиксирован интерес на обучение по промышленным специальностям, который поддерживается реализацией федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Открытие в марте 2025 года на базе техникума образовательно-производственного центра «Машиностроение» позволит готовить молодых специалистов на новейшем оборудовании уже в стенах техникума, а активное вовлечение предприятий региона в разработку учебных программ делает обучение практико-ориентированным.

Особый интерес у абитуриентов в этом году вызвал набор на целевое обучение. Так, более 10 выпускников 9-х классов подали заявление на целевое обучение с помощью портала «Работа в России».

Но на этом работа приемной комиссии техникума не заканчивается. Как сообщил директор техникума Александр Александровский: «В этом году техникум готов предоставить выпускникам школ 500 бюджетных мест. Мы ждем и рады каждому молодому человеку, готовому получить профессию. Тем более, этот год юбилейный не только для системы СПО, но и для нашего техникума, ведь в сентябре ему исполнится 80 лет».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.