В Орехово-Зуевском округе завершили благоустройство пешеходных троп

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:18

Ежегодно на территории Подмосковья по программе «Пешком» обустраивают новые пешеходные коммуникации, которые жители «прокладывают» сами в тех местах, где они им больше всего необходимы. Так, в мае началось благоустройство «народных троп», в рамках которого в Орехово-Зуевском округе было проложено 26 пешеходных дорожек общей протяженностью 1 921 метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Одни из нескольких адресов, где прошли работы:

Пешеходная коммуникация, Орехово-Зуевский округ, д. Демихово, от ул. Комсомольская д. 1 до МОУ «Демиховский лицей»;

Пешеходная коммуникация, Орехово-Зуевский округ, д. Давыдово, от дворовой территории ул. 2 микрорайон д. 15 до ул. 2 микрорайон д. 31;

Пешеходная коммуникация, Орехово-Зуевский округ, д. Соболево от дома № 5 до детской игровой площадки;

Пешеходная коммуникация, Орехово-Зуевский округ, от ж/д станции «Шевлягино» до частного сектора;

Пешеходная коммуникация, Орехово-Зуевский округ, г. Орехово-Зуево от остановки общественного транспорта «Поселок Текстильщиков» до Государственного Гуманитарно-Технологического Университета

Пешеходная коммуникация, Орехово-Зуевский округ, г. Дрезна от ул. Советская до ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская областная больница» филиал № 7

Пешеходная коммуникация, Орехово-Зуевский округ, г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, от д. 12А до д. 15

Пешеходная коммуникация, Орехово-Зуевский округ, вдоль МОУ Гимназии № 14

Пешеходная коммуникация, Орехово-Зуевский округ, г. Орехово-Зуево, от ул. Северная, д. 16В до магазина «Верный»

Благоустройство пешеходных коммуникаций определяется на основе предложений жителей.

Цель программы «Пешком» заключается в создании комфортных условий для передвижения в зонах с высоким пешеходным трафиком. Вместо того, чтобы препятствовать образованию «народных троп», программа направлена на их благоустройство.

К примеру, в прошлом году в Орехово-Зуевском городском округе обустроено 24 тропы общей протяженностью более 3 100 метров.