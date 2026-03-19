В Орехово-Зуевском округе вывезли 179 тыс кубометров снега

Коммунальные и экстренные службы Орехово-Зуевского округа готовятся к весеннему половодью. К 19 марта с центральных улиц вывезли более 179 тыс. кубометров снега, организован контроль за уровнем воды в реках и состоянием гидросооружений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дорожные службы очищают ливневые канализации и дренажные канавы, чтобы обеспечить пропуск талых вод. Сотрудники «МосОблВодоканала» регулярно проверяют канализационные насосные станции и водозаборные узлы.

С 1 марта дважды в день специалисты отслеживают подъем воды в реках Клязьма и Нерская с помощью электронных вешек и вручную. Оперативная группа ЕДДС и Мособлпожспаса патрулирует места возможных подтоплений. Также проверена готовность всех гидротехнических сооружений округа к пропуску паводковых вод.

«Наша головная боль — это садоводческие товарищества. Из-за того, что председатели СНТ своевременно не заботятся об очистке дренажных каналов, каждую весну жители обращаются в администрацию с жалобами на подтопление садовых участков. Еще раз хочу напомнить, что очистка дренажных каналов вдоль дорог общего пользования — зона ответственности собственников. Позаботьтесь об этом заранее!» — сказал глава округа Руслан Заголовацкий.

Глава округа отметил, что нижняя часть набережной в Орехово-Зуеве спроектирована с учетом возможного подтопления. После схода воды территорию приведут в порядок. Сообщить о подтоплении жители могут по телефону 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.