В Орехово-Зуевском округе выявили признаки незаконного недропользования

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья обследовали земельный участок в деревне Соболево Орехово-Зуевского округа. Ранее в министерство поступило обращение жителей деревни, которые заподозрили, что здесь незаконно добывается песок. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в ходе осмотра территории информация подтвердилась.

«Установлено, что неизвестными лицами проведены земляные работы по снятию и перемещению плодородного слоя почвы и песка. Данный земельный участок не огорожен и не охраняется, люди и техника отсутствуют. Ориентировочная площадь выемки составляет 330 кв. метров, она обводнена. Грунт и песок вывезены за пределы участка», — сообщил Фирсов.

Материалы обследования направлены в УМВД России по Орехово-Зуевскому округу для принятия мер по установлению личностей нарушителей. По итогам совместной работы с полицией будет принято решение об обследовании выемки экспертами для расчета суммы ущерба, нанесенного незаконным недропользованием. Установление обстоятельств нарушения продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.