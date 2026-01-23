сегодня в 19:44

В Орехово-Зуевском округе вручили паспорта школьникам в День освобождения Подмосковья

В День полного освобождения Подмосковья от фашистских захватчиков 17 школьников Орехово-Зуевского округа получили паспорта в музее «Мир исторической реконструкции» в Ликино-Дулево, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

22 января в музее «Мир исторической реконструкции» в Ликино-Дулево прошла торжественная церемония вручения паспортов 17 юным жителям Орехово-Зуевского округа. Мероприятие приурочили ко Дню полного освобождения Подмосковья от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается в память об освобождении последнего оккупированного населенного пункта — поселка Уваровка под Можайском в 1942 году.

Для школьников организовали бесплатную экскурсию по музею. Особое внимание уделили сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию в рамках проекта «Успех V единстве поколений».

Музей «МИР» создан по инициативе проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» при поддержке депутата Московской областной думы Эдуарда Живцова. Экспозиции музея знакомят посетителей с разными историческими эпохами, включая годы Великой Отечественной войны и современные события.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.