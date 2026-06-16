В Орехово-Зуевском округе ведут борьбу с борщевиком Сосновского

На территории семи участковых лесничеств Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» в рамках государственного задания на 2026 год закончился первый этап борьбы с борщевиком Сосновского, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общая площадь работ, выполненных в Северном, Орехово-Зуевском сельском, Куровском, Анциферовском, Абрамовском, Зуевском, Ликинском участковых лесничествах, составила 8,52 гектара.

Всего скосить борщевик запланировано на 13 лесных участках.

«Качество работ по ликвидации борщевика Сосновского контролируют специалисты лесничества. Проведение данного мероприятия включает три этапа, то есть ядовитое растение в течение сезона на установленных площадях будет скошено три раза», — сказала инженер по лесовосстановлению Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Софья Власова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.