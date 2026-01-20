сегодня в 17:36

В Орехово-Зуевском округе в 2026 году проведут более 3 тысяч лесных патрулирований

В 2026 году на территории Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» запланировано 3084 патрулирования для охраны лесов и профилактики нарушений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуевском филиале ГАУ МО «Мособллес» в 2026 году проведут 3 084 патрулирования. Основная цель мероприятий — обеспечение охраны лесов, профилактика нарушений лесного законодательства и контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.

Для эффективной работы специалисты разработали 81 маршрут общей протяженностью более 4 тысяч километров. Патрулирования будут проходить на постоянной основе с учетом сезонных особенностей, уровня посещаемости лесных участков и потенциальных рисков.

Ведущий инженер отдела организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Екатерина Бабахина пояснила, что регулярный контроль помогает своевременно выявлять нарушения, проводить разъяснительную работу с гражданами и оперативно реагировать на угрозы лесному фонду. Маршруты сформированы так, чтобы охватить наиболее значимые и посещаемые участки территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.