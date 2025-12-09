В Орехово-Зуевском округе установили таблички в честь Героев Социалистического Труда

В День Героев Отечества, 9 декабря, в рамках проекта «Историческая память» на домах Орехово-Зуева появились памятные таблички в честь Шаровой Марии Ивановны и Матвеевой Валентины Егоровны. На мероприятии присутствовали близкие, Совет ветеранов, общественные организации, сотрудники администрации, депутаты, молодежь и студенты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Две удивительные женщины, Герои Социалистического Труда. Их жизнь была связана с Орехово-Зуевским хлопчатобумажным комбинатом и с трудом, который они поднимали на самый высокий уровень.

Мария Ивановна Шарова — энергичная и инициативная. Она была ткачихой, одной из лучших в своей профессии. Награжденная орденом Ленина и медалью «Серп и Молот», активный профсоюзный деятель, депутат, наставник молодежи и заслуженный работник легкой промышленности РСФСР. 45 лет своей жизни она посвятила Ореховского хлопчатобумажного комбината.

Валентина Егоровна Матвеева с 17 лет работала прядильщицей, была наставником, общественным деятелем, членом Московского комитета защиты мира, депутатом городского Совета. Герой Социалистического Труда, обладательница ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Ее имя занесено в «Ленинскую тетрадь» в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

