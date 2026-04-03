В Орехово-Зуевском округе усилили контроль из-за паводка

Мониторинг паводковой ситуации и откачку талых вод продолжают в Орехово-Зуевском округе Подмосковья 3 апреля, пик подъема воды ожидается в середине месяца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На 3 апреля уровень воды в реке Клязьме поднялся до 3,2 м. Критической считается отметка выше 4,5 м, ее достижение не прогнозируется.

Локально подтоплена часть пешеходной набережной в Орехово-Зуеве. Территорию изначально проектировали с учетом возможных подтоплений, поэтому ситуация находится под контролем.

Все службы городского округа переведены в усиленный режим работы. Откачка талых вод ведется в штатном режиме. Пик паводка на реках ожидается в конце первой — начале второй декады апреля, службы продолжают работу в режиме повышенной готовности.

Жителей просят соблюдать меры безопасности, не подходить к краю ограждений и не находиться вблизи реки. При подтоплении двора рекомендуется перенести технику и ценные вещи на более высокий уровень. В случае опасности необходимо звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.