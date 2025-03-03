В Орехово-Зуевском округе строят питомник декоративных культур

Предприятие «Микробиосинтез», известное производством органических удобрений под брендом «Оргавит», объявила о расширении своей деятельности в Орехово-Зуевском городском округе. На данный момент ведутся работы по созданию питомника декоративных культур вблизи деревни Савинская. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Приобретенная площадка уже проходит стадию расчистки, что создаст новые возможности для компании. Ожидается, что открытие питомника не только разнообразит ассортимент продукции «Микробиосинтез», но и предоставит 35 новых рабочих мест местным жителям.

Компания планирует участвовать в конкурсе на получение субсидий, что поможет в дальнейшей модернизации. Запланировано использование средств для покупки нового оборудования и покрытия затрат на реализацию продукции.

На сегодняшний день данное предприятие является ведущим производителем органических удобрений, реализующим свою продукцию как в сетях розничной торговли, так и через интернет-платформы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.