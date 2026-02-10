В Орехово-Зуевском округе стартовало новое направление проекта «Мамино время»

В социальном центре «Орехово-Зуевский» появилось новое направление «Шкатулка маминых талантов» в рамках проекта «Мамино время». Более 100 мам из округа участвуют в творческих и спортивных занятиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В социальном центре «Орехово-Зуевский» продолжается реализация проекта «Мамино время», который объединяет более 100 мам из Орехово-Зуевского округа. Участницы посещают экскурсии, занимаются спортом, творчеством и находят время для общения.

В рамках проекта запущено новое направление — «Шкатулка маминых талантов». Здесь мамы не только осваивают новые виды творчества, но и делятся своими умениями друг с другом. Первое занятие в Ликино-Дулевском отделении центра 9 февраля провела Анна Михрячева, которая обучила участниц плетению из ротанга.

Занятия проходят по понедельникам. Мамы начали с изготовления корзин и планируют в дальнейшем создавать садовые фигуры. Получить дополнительную информацию о работе центра можно по телефону: +7 (991) 201-58-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.