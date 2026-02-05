сегодня в 16:50

В Орехово-Зуевском округе стартовал профориентационный проект для школьников

В Орехово-Зуевском городском округе с января по апрель 2026 года проходит образовательный проект «РабОтай Здесь», направленный на профориентацию школьников и знакомство с промышленными предприятиями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «РабОтай Здесь» реализуется с целью помочь учащимся осознанно выбрать профессию, популяризировать рабочие специальности и познакомить молодежь с ведущими предприятиями Орехово-Зуевского округа.

Инициаторами выступили управление образования администрации округа, руководители предприятий, инициативная группа совета директоров, Восточная торгово-промышленная палата Московской области и Орехово-Зуевский историко-краеведческий музей.

В программе участвуют 11 промышленных предприятий, среди которых «Стекломаш», «Акзо Нобель», НПП «Респиратор», «Метадинея», «Тонар», Дулевский фарфоровый завод, «Ирбис Моторз», «КАМПО», Демиховский машиностроительный завод, Ликинский автобусный завод и «КСП». Уже проведено более 10 экскурсий на различные предприятия округа.

В рамках проекта оказана финансовая поддержка и организовано сотрудничество с историко-краеведческим музеем для создания зала промышленного наследия города. На выставочном стенде АО «КАМПО» представлены макетные и опытные образцы продукции, а также информация об истории предприятия.

Для подростков подготовлена специальная экспозиция в историко-краеведческом музее, посвященная промышленному наследию участников проекта. Также для школьников пройдет викторина-квиз, по итогам которой 29 апреля будут вручены призы.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.