В Орехово-Зуевском округе с начала года убрали более 35 кубометров мусора в лесах

Сотрудники Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» с начала года собрали и вывезли свыше 35 кубометров мусора из лесов округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» регулярно патрулируют леса и выявляют места, где граждане оставляют бытовой мусор. Такие участки очищают во время субботников.

В Абрамовском участковом лесничестве, рядом с садовым товариществом «Рассвет», лесничие собрали и вывезли почти 3 кубометра мусора, в основном пластиковые бутылки и упаковки. В Белавинском участковом лесничестве возле деревни Пашнево ликвидировали еще одну свалку — более 0,5 кубометра отходов.

Инженер организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Ирина Клочкова отметила, что всего с начала года на территории лесничества собрано и вывезено свыше 35 кубометров мусора. Она призвала жителей бережно относиться к природе и утилизировать отходы в специально отведенных местах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.