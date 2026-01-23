сегодня в 19:45

В Орехово-Зуевском округе расчистили дорогу после падения дерева у деревни Тимонино

Сотрудники лесной охраны и дорожных служб оперативно устранили препятствие на трассе Ликино-Дулево – Шатура – Шатурторф возле деревни Тимонино, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

На автомобильной дороге Ликино-Дулево – Шатура – Шатурторф рядом с деревней Тимонино упавшее дерево перекрыло проезд для автотранспорта. Сотрудники Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» совместно с представителями ГБУ МО «Мосавтодор» оперативно распилили ствол и убрали ветви.

Дерево было аккуратно сложено в поленницу для последующего естественного перегнивания, чтобы не мешать движению транспорта. Старший участковый Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Николай Лычкин отметил, что главная задача в подобных ситуациях — быстро восстановить безопасный проезд и исключить риски для людей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на территории Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» планируется провести 3 084 патрулирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.