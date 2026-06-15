В Орехово-Зуевском округе проверили посадки леса

Специалисты ФБУ «Рослесзащита» 15 июня провели мониторинг состояния молодых лесных насаждений в Орехово-Зуевском филиале ГАУ МО «Мособллес». Эксперты оценили качество и количество высаженных деревьев на участках лесных культур, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе обследования специалисты заложили пробные площади на участках лесных культур. Это позволило оценить качественные и количественные характеристики молодых насаждений.

Проверка включала сопоставление координат участков по поворотным точкам границ, а также пересчет саженцев на пробных площадях. Эксперты измерили высоту растений и их годовой прирост, чтобы определить темпы развития леса.

«Прежде всего акцент был сделан на состоянии саженцев — учитывались как здоровые, так и погибшие. Это поможет оценить, насколько эффективно выполняются работы по воспроизводству лесов, и позднее мы получим рекомендации по уходам», — сказала заместитель директора Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничий Светлана Турбасова.

По итогам мониторинга будут подготовлены рекомендации по дальнейшему уходу за лесными культурами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.