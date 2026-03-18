В Орехово-Зуевском округе провели уроки о промышленности

Тематические «Уроки о важном», посвященные промышленному развитию, прошли 16 марта в школах Орехово-Зуевского округа при поддержке Мининвеста Подмосковья. Встречи с руководителями предприятий организовали в рамках программы Минпромторга РФ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В образовательных учреждениях округа школьники пообщались с руководителями и ведущими специалистами местных предприятий. В лицее Орехово-Зуева состоялась встреча с представителями компании «Акзо Нобель Лакокраска», одного из ведущих предприятий химической промышленности России.

В школе №4 Орехово-Зуева о работе предприятия ПК «Силовые конструкции» рассказал его руководитель Павел Филиппович.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.