В Орехово-Зуевском округе провели урок о промышленности

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий 16 марта провел для девятиклассников лицея Орехово-Зуева «Урок о важном», посвященный развитию промышленности России и муниципалитета. Встреча прошла в рамках программы Минпромторга РФ при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руслан Заголовацкий рассказал школьникам о состоянии и перспективах промышленного комплекса округа. Несмотря на внешние вызовы, предприятия демонстрируют устойчивый рост.

В муниципалитете работают 20 крупных и 15 средних компаний, где заняты около 58 тыс. человек. Ключевые направления — машиностроение, металлообработка, текстильная и химическая промышленность. Среди ведущих предприятий — «Дулевский фарфор», «Метадинеа», «Акзо Нобель Лакокраска».

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.