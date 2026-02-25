В Орехово-Зуевском округе провели фестиваль «Защитник 2.0»

Патриотический фестиваль «Защитник 2.0» для школьников прошел 24 февраля в центре детского творчества «Родник» имени Героя России Алексея Осокина в Орехово-Зуеве. Участники попробовали себя в роли защитников Отечества и получили награды по итогам испытаний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль проводится уже третий год подряд и стал традиционным для округа. В организации помогали юнармейцы, представители воинской части ВДВ, а также советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Школьники продемонстрировали навыки сборки и разборки автомата, тактической медицины и укладки парашюта. Кроме того, для них организовали тематические мастер-классы и экскурсию в музей СВО.

По итогам фестиваля всем участникам вручили заслуженные награды. Ранее в Орехово-Зуеве более 140 человек приняли участие в открытом патриотическом фестивале-конкурсе «ZaРодину».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.