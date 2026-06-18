В Орехово-Зуевском округе провели фестиваль для детей с ОВЗ

Фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Как в сказке» прошел 17 июня в городе Куровское Орехово-Зуевского округа. В нем приняли участие более 70 ребят из разных округов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Областной фестиваль состоялся уже в пятый раз. Его организовал социальный центр «Орехово-Зуевский» при поддержке депутата Мособлдумы, члена фракции «Единой России» Максима Коркина.

Перед началом концертной программы для участников провели мастер-классы и анимационную программу. После этого дети вышли на сцену и продемонстрировали свои таланты в чтении стихов, вокале, танцах и игре на народных инструментах.

«Дети с инвалидностью должны жить яркой, счастливой и полноценной жизнью. Наша задача — помочь им в этом. Такие фестивали дают ребятам возможность социализироваться и реализовать свои таланты. Спасибо всем, кто принял участие в празднике и подарил улыбки детям», — отметила директор социального центра Алла Белова.

По итогам фестиваля каждый ребенок получил диплом и подарок от интеграционных мастерских «Империя Ремесел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.