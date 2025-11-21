В Орехово-Зуевском округе прошли занятия о работе лесничих для школьников и дошкольников

Сотрудники лесничеств организовали викторины и творческие занятия для детей в школах и детских садах Орехово-Зуевского округа. Мероприятия прошли в июне и были посвящены знакомству с профессией лесничего и вопросам сохранения леса, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Авсюнинской средней школе Орехово-Зуевского округа сотрудники Авсюнинского и Запутновского лесничеств провели познавательную викторину для учеников. В ходе мероприятия дети обсудили вопросы сохранения леса, познакомились с ролью муравьев и птиц в поддержании экосистемы.

В детском саду деревни Савинская Губинской школы прошло занятие, на котором малыши познакомились с профессией лесничего. Сотрудники Яковлевского и Белавинского участковых лесничеств рассказали о своей работе и провели творческое занятие по украшению веточек ольхи. Формат игры сделал встречу особенно интересной для дошкольников.

«Ребята с большим интересом слушали нас и активно участвовали в викторинах, демонстрируя знания о том, как правильно вести себя в лесу. Приятно осознавать, что даже в столь раннем возрасте у детей есть понимание важности бережного отношения к природе, что говорит о внимательной работе родителей и воспитателей», — рассказала помощник участкового лесничего Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Татьяна Тряшина.

Подобные занятия помогают формировать у детей ответственное отношение к природе и знакомят их с профессией лесничего.

