В Орехово-Зуевском округе прошла семейная акция «Отцовский парк»

Построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Один пункт уже выполнен — отцы вместе с сыновьями и дочерями сажали деревья на территориях школ и дошкольных отделений, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Произошло это в рамках большого семейного мероприятия по посадке деревьев «Отцовский парк», организованного по инициативе партии «Единая Россия». Главная идея проекта — создать в каждом городском округе свою Аллею отцов, которая стала бы символ крепкой семьи, заботы и преемственности поколений.

В мероприятии приняло участие более 100 человек — вместе с отцами и детьми помогали сажать деревья и педагоги, и волонтеры, и руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов округа Дмитрий Нестеров. Вместе они посадили более 40 деревьев, превратив обычный день в настоящий семейный праздник.

Каждое дерево стало не просто украшением территории — оно символизирует тепло, поддержку и любовь, которые отец дарит своей семье. Теперь в «Отцовском парке» будут расти деревья, посаженные руками тех, кто воспитывает, защищает и вдохновляет!

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.