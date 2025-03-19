В парке культуры и отдыха «Дулёвский» Орехово-Зуевского округа прошла акция «Крым — Россия! Вместе навсегда!», посвященная одиннадцатой годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие стало символом единства и исторической справедливости, напомнив о событиях 2014 года, когда крымчане и севастопольцы проголосовали за присоединение полуострова к Российской Федерации.

Гостей акции встретил яркий флешмоб «Вперед, Россия!», после чего состоялся торжественный вынос флага Российской Федерации. Завершилось мероприятие творческой акцией «Крымская весна».

Организаторы акции подчеркнули, что 18 марта — это не просто дата в календаре, а символ возвращения к истокам русской культуры и единства народа. Украшения в стиле хохломы, гжели и жостовской росписи, стилизованные под старинные русские промыслы, стали ярким напоминанием о богатстве культурного наследия России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.