В Орехово-Зуевском округе прошел VIII парад Дедов Морозов

Новый год — время чудес. Совсем немного осталось до самого главного праздника в году. И чудеса уже вокруг нас. В г. Куровское Орехово-Зуевского округа прошел VIII парад Дедов Морозов.

Марина ПЕТРОВА, директор Центра культуры и досуга г. Куровское: «Мы проводим традиционный парад Дедов Морозов. Окружной. Они с шествием приходят на нашу площадь».

Парад Дедов Морозов — это не просто красивая проходка сказочных героев, а конкурс, где участников оценивают за костюмы, оригинальность, умение работать со зрителями.

Рудик КАРАПЕТЯН, член жюри: «Каждая команда выходит, и они зажигают по-новому, очень тяжело оценивать, когда в преддверии Нового года такое волшебство. Тем более, когда смотришь на детей, каждый Дед Мороз выходит, у них какое-то чудо. Также и у нас, мы прям наравне с детьми».

Но самое главное, что довольны зрители. Ведь именно для них стараются команды.

Парад Дедов Морозов напоминает, что самый главный праздник в году уже близко.

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