сегодня в 16:18

В Орехово-Зуевском округе продолжают убирать снег с дорог и дворов

В Орехово-Зуевском городском округе дорожные службы продолжают устранять последствия снегопада, начавшегося в ночь на 27 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы округа Дмитрий Немов сообщил, что в первую очередь очищают опасные участки дорог, магистрали с интенсивным движением, автобусные маршруты, городские и сельские дороги, а также подъезды к СНТ.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится несколько дней. Уборка снега будет вестись непрерывно в несколько циклов.

Для расчистки улично-дорожной сети, общественных пространств и дворов в округе задействовано более 200 единиц техники и 400 дворников. При необходимости заявку на уборку снега можно оставить по телефону ЕДС ЖКХ 8 (800) 100-84-44.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.