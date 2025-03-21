В Орехово-Зуевском округе приступили к санитарной очистке лесов

Специалисты ГАУ МО «Мособллес» начали уборку неликвидной древесины на территории лесного участка около поселка Пригородный и СНТ «Мечта» в Орехово-Зуевском округе. Работы проводятся на площади 4,1 га в Зуевском участковом лесничестве и направлены на улучшение санитарного состояния леса, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В 2025 году в Орехово-Зуевском филиале запланирована уборка неликвидной древесины на общей площади 84 га. Эти мероприятия помогают оздоровить лесные массивы и улучшить экологическую обстановку. Места проведения работ часто посещают местные жители», — рассказала начальник отдела лесного хозяйства филиала Светлана Зубанова.

Очистка лесосек осуществляется с укладкой в поленницы, которые оставляются на естественное перегнивание в местах проведения работ. Этот процесс играет важную роль в восстановлении питательных веществ в экосистеме леса, поддерживая его природный баланс.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.