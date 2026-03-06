В Орехово-Зуевском округе почтили память Героя России

Памятное мероприятие в честь Героя России Алексея Осокина прошло 5 марта в выставочном зале Орехово-Зуева. Участники вспомнили подвиг военнослужащего, погибшего при выполнении боевой задачи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День памяти посвятили Алексею Николаевичу Осокину — участнику Гостомельского десанта. 3 марта 2022 года он выполнял боевую задачу по освобождению Гостомеля. Во время боя трое его сослуживцев попали в засаду под перекрестным огнем и получили ранения, не имея возможности продолжать бой в составе роты.

Осокин вместе с экипажем боевой машины выдвинулся на помощь. Под непрекращающимся огнем он организовал эвакуацию товарищей. Военнослужащий получил ранение от снайпера, однако продолжал командовать ротой, пока не потерял сознание. Спасти его не удалось.

В мероприятии приняли участие глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий, его заместитель Данила Просвиров, отец героя Николай Леонидович Осокин, преподаватель Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова Елена Гувженко, а также боевой товарищ Алексея, гвардии подполковник Марат Юмаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.