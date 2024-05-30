В Орехово-Зуевском округе отметили «День соседей»

Всероссийская акция «День соседей» в очередной раз проводится в Подмосковье. Она затронула и жителей дома № 53 на улице Урицкого в Орехово-Зуеве, которые с радостью приняли участие в празднике, где выступали различные творческие коллективы.

Организаторами праздника выступили администрация округа, местное отделение партии «Единая Россия», управляющая компания «Новый коммунальный стандарт». Для жителей организовали выступления коллективов художественной самодеятельности.

«Мы часто выступаем в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, а на таком празднике впервые. Отлично, что есть такие мероприятия, еще бы столы накрыли, было бы еще лучше», — рассказали артисты Дома культуры на площади Пушкина в Орехово-Зуеве Тамара Григорьева и Татьяна Карнаухова.

Звуки музыки привлекли не только местных жителей, но и прогуливающихся неподалеку горожан.

«Музыка во дворе создает настроение и объединяет людей разного возраста, разных жизненных взглядов. Я более 20 лет работаю ведущим мероприятий и создал авторский проект „Песни нашего двора“, и он популярен. Здесь с удовольствием посмотрел, как люди реагируют на такие праздники. Ясно, что это востребовано», — рассказал житель города Орехово-Зуево Николай Заглодин.

День соседей прошел также во дворах домов в городах Ликино-Дулево, Дрезна, Куровское и деревне Савинская.

В Подмосковье День соседей отмечают уже 10 год в рамках проекта «Школа грамотного потребителя».

Любой желающий может организовать праздник в своем доме или на улице. Это могут быть и дворовые застолья, и совместные акции, которые призваны сделать добрососедство нормой жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

Текст, фото и видео — Ольга Сычева