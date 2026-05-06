В Орехово-Зуевском округе открыли «Парту Героя»

Парту Героя установили в лицее Орехово-Зуева в память о ветеране Великой Отечественной войны Александре Алешиной. Торжественное открытие состоялось 5 мая.

В годы войны Александра Семеновна, будучи совсем юной, работала на заводе «Респиратор», где начала обучение в школе снайперов. Она стала одной из лучших и подготовила для Красной Армии 24 женщины-снайпера.

Алешина шесть раз присутствовала на Параде Победы на Красной площади, а также сидела рядом с президентом. Ей присвоено звание почетного гражданина Орехово-Зуевского округа и Московской области.

«Пусть эта парта вдохновляет учеников лицея на свершения, учит ответственности и любви к Родине. Ведь именно из таких маленьких уроков памяти складывается большая история нашей страны», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.