В Орехово-Зуевском округе открыли две обновленные площадки

Две детские игровые площадки открылись после модернизации 1 июня на улицах Урицкого и Лопатина в Орехово-Зуеве. Работы провели в рамках программы губернатора Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадки площадью по 450 квадратных метров каждая ранее были установлены при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. После обновления они вновь стали доступны для жителей.

Торжественное открытие сопровождалось праздничной программой с аниматорами, танцами и интерактивной экскурсией на пожарной машине.

«Они станут не просто современными зонами отдыха, а пространствами, где будет звучать счастливый детский смех», — отметил председатель совета депутатов Орехово-Зуевского округа Александр Бабаев.

В 2026 году в Орехово-Зуевском городском округе планируют модернизировать и заменить 13 детских игровых площадок. Кроме того, в городе продолжается благоустройство Октябрьской площади. Пространство сохранит привычную планировку и останется главной площадкой для городских мероприятий, но станет более современным и комфортным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.