В Орехово-Зуевском округе определили восемь мест для крещенских купаний в 2026 году

В Орехово-Зуевском городском округе утвердили восемь официальных мест для купаний на Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году жители Орехово-Зуевского округа смогут принять участие в крещенских купаниях на восьми специально подготовленных объектах. Среди них — Богородицерождественский собор в Орехово-Зуево (купель в храме и пруд), карьер «Амазонка», пруд «Восьмерка» в деревне Малая Дубна, купель у Покровского храма в деревне Старый Покров, Богородицерождественский храм в деревне Гора, прорубь на озере у деревни Дуброво и Анциферовский родник в деревне Анциферово.

Для обеспечения безопасности купания в открытых водоемах будет организовано с берега. На всех площадках будут дежурить скорая помощь, сотрудники МЧС и правоохранительные органы.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий призвал соблюдать правила безопасности и не рисковать здоровьем. Для удобства участников установят палатки для переодевания, а после купания все желающие смогут согреться горячим чаем и угоститься сладостями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.