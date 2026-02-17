В Орехово-Зуевском округе обустроят более 150 км противопожарных полос в лесах

В Орехово-Зуевском городском округе в пожароопасный сезон проведут комплекс мероприятий по противопожарному обустройству лесов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуевском филиале «Мособллеса» утвердили план работ по подготовке лесов к пожароопасному сезону. Мероприятия начнутся сразу после схода снега, когда сухая трава и прошлогодняя подстилка увеличивают риск возникновения природных пожаров.

В рамках плана специалисты обустроят 150,2 км новых противопожарных минерализованных полос и прочистят 295 км уже существующих. Для охраны лесов от огня будет эксплуатироваться более 20 км лесных дорог. Также запланированы ремонт 26 зон отдыха, установка и обновление 29 аншлагов, ремонт 12 шлагбаумов и установка еще 10 новых для ограничения въезда транспорта в особо опасный период.

Инженер по охране леса первой категории подчеркнула, что мероприятия направлены на предупреждение пожаров и создание комфортных условий для посещения лесов гражданами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.