В Орехово-Зуевском округе обсудили подготовку к весенним полевым работам

В Орехово-Зуевском городском округе прошло заседание оперативного штаба, посвященное организации весенних полевых работ. На совещании рассмотрели готовность сельхозпредприятий и фермерских хозяйств к началу сезона, а также меры по предотвращению паводков и пожаров на сельскохозяйственных землях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Важной темой обсуждения стало соблюдение правил пожарной безопасности. Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы (УНД и ПР) по округу В. А. Балашов разъяснил землепользователям основные требования пожарного надзора.

Участники заседания также обсудили планы по противопаводковым мероприятиям и обеспечению безопасности на объектах агропромышленного комплекса. Было отмечено, что своевременная подготовка к весеннему сезону позволит минимизировать риски и обеспечить эффективное проведение полевых работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартует рано — 20 марта. Он добавил, что необходимо подготовиться к этому.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.