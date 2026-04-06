В Орехово-Зуевском округе обновят 12 дворов в 2026 году

В Орехово-Зуевском округе в 2026 году модернизируют 12 дворовых территорий. Работы планируют начать в середине апреля при благоприятной погоде — раньше контрактного срока 1 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу благоустройства вошли адреса в Орехово-Зуеве, Куровском, Дрезне, а также в деревнях и поселках округа. В Орехово-Зуеве работы пройдут на улицах Урицкого, Малодубенское шоссе, Набережная, Парковская, проезде Беляцкого и улице Ильина.

Также дворы обновят в Куровском на улице Октябрьской, в Дрезне на улицах Южная и Юбилейная, в деревнях Демихово, Малая Дубна и Соболево, а также в поселках Авсюнино и Снопок Новый.

По каждому адресу запланирован ремонт внутридворовых проездов и тротуаров, обустройство гостевых парковок, озеленение, установка скамеек и урн. При благоприятных погодных условиях подрядчики приступят к работам в середине апреля, что раньше предусмотренного контрактом срока — 1 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.