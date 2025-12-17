В Орехово-Зуевском округе начался конкурс на лучшую новогоднюю елку

В Орехово-Зуевском округе 16 декабря стартовал конкурс на самую красивую новогоднюю елку среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Жители могут выбрать победителя путем онлайн-голосования до 21 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционный конкурс на лучшую новогоднюю елку проходит в Орехово-Зуевском округе с 16 по 21 декабря. В нем участвуют предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, которые украсили свои витрины и залы к праздникам.

Фотографии всех елок размещены в специальном альбоме по ссылке: https://clck.ru/3QrtRx. Для участия в голосовании необходимо выбрать понравившуюся елку и написать ее номер в комментариях к посту: https://clck.ru/3QrtT7. Каждый пользователь может отдать только один голос.

Победителя определит народное голосование. Итоги конкурса подведут накануне Нового года, а победителей поздравят, пояснила заместитель главы округа Ирина Говорова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.