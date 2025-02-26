В Орехово-Зуевском округе демонтировали незаконный киоск с шаурмой

В рамках поручения губернатора Московской области А. Ю. Воробьева в Орехово-Зуевском городском округе проводятся мероприятия по устранению нарушений при организации работы нестационарных торговых объектов. На территории округа расположено более 140 киосков и павильонов, и далеко не каждый соответствует требованиям благоустройства, санитарным нормам и законодательству о защите прав потребителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня был демонтирован киоск по продаже шаурмы на улице Ленина в Ликино-Дулеве. Объект, работа которого сопровождалась серьезными нарушениями, убран его владельцем в добровольном порядке. Власти округа выразили благодарность предпринимателям, проявившим солидарность в стремлении навести порядок.

Работа по приведению нестационарных торговых объектов в соответствие с законодательством продолжается. Вопросы правомерности их размещения обсуждаются с собственниками земельных участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.