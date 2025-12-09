В Орехово-Зуевском округе 13 декабря откроют обновленный лесопарк «Стрелки»

В субботу, 13 декабря, в Орехово-Зуевском городском округе пройдет торжественное открытие обновленного лесопарка «Стрелки». После благоустройства на территории появились новые возможности для отдыха и спорта.

Глава округа Руслан Заголовацкий отметил, что программа мероприятий будет разнообразной и рассчитана на гостей всех возрастов. Он пригласил жителей прийти с семьями и друзьями, чтобы оценить изменения в лесопарке.

В день открытия гостей ждут анимационная программа на детской площадке, розыгрыш призов, подведение итогов конкурса от ТВ «Аист» с главным призом — семейной фотосессией, а также награждение победителей муниципального конкурса кормушек для птиц.

На территории лесопарка будут работать воркаут-площадка, универсальная спортивная площадка для баскетбола и отдельная зона для футбола. Также пройдут показательные выступления кинологов на площадке для выгула собак. Начало мероприятий запланировано на 12:45. Возрастных ограничений нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион».

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.