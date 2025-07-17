В Орехово-Зуевском лесничестве проводятся рубки ухода в молодняках

На территории Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» продолжаются работы по уходу за молодыми лесными насаждениями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году планируется провести осветление на общей площади 56,5 га, из которых 5,1 га будут обработаны механизированным способом с помощью применения мульчера. Кроме того, запланирована прочистка посадок на площади 209,78 га, почти 20 га уже прочищено с помощью мотокусторезов.

«Работы по рубкам ухода в молодняках — важная часть комплекса мероприятий по восстановлению лесов. Благодаря своевременным осветлениям и прочисткам мы создаем условия для формирования хозяйственно ценных лесных насаждений», — отметила инженер по лесовосстановлению Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Дарья Трухина.

В Орехово-Зуевском филиале ГАУ МО «Мособллес» продолжается уборка неликвидной древесины — санитарно-оздоровительное мероприятие, которое включает удаление древесины, утратившей технические качества из-за повреждений гнилью, а также в результате пожаров и других стихийных бедствий. Всего в 2025 году на территории Орехово-Зуевского лесничества планируется обработать 113,5 га, из них 55 га уже очищены.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.