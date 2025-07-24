В Орехово-Зуевском лесничестве проводится уборка аварийных деревьев

На территории Орехово-Зуевского лесничества продолжаются работы по удалению аварийных деревьев. В частности, в квартале 87 Зуевского участкового лесничества, вблизи деревни Федорово, было ликвидировано 40 аварийных деревьев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Аварийные деревья — это деревья, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, склонные к падению из-за повреждений, возрастных изменений, болезней или воздействия погодных факторов. Удаление таких деревьев необходимо для предотвращения угрозы безопасности жителей, предупреждения повреждения инфраструктуры и обеспечения устойчивости лесных насаждений.

«Проведение работ по удалению аварийных деревьев — это важная мера для обеспечения безопасности населения, а также сохранения здоровья леса. Своевременная уборка таких деревьев помогает снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и способствует поддержанию благоприятного санитарного состояния лесных участков», — рассказала начальник отдела организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Светлана Зубанова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.

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