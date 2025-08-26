В Орехово-Зуевском лесничестве очистили 86,6 га от неликвидной древесины

В Орехово-Зуевском филиале ГАУ МО «Мособллес» продолжаются работы по уборке неликвидной древесины. Недавно завершены мероприятия в Запутновском участковом лесничестве на площади 4 га и в Орехово-Зуевском сельском участковом лесничестве — на площади 14,4 га. В настоящее время работы ведутся в Северном участковом лесничестве вдоль федеральной трассы М-7, сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день очищено 86,6 га лесных площадей от неликвидной древесины. В 2025 году мероприятия по уборке неликвидной древесины на землях лесного фонда Орехово-Зуевского лесничества планируется провести на общей площади 113,52 га.

«Работы по уборке неликвидной древесины направлены на улучшение санитарного состояния лесов Московской области. Внимание уделяется тем территориям, где в результате сильных ветров, снеголома и иных природных факторов возникла захламленность вдоль автомобильных дорог, вблизи населённых пунктов и СНТ», — отметила начальник отдела лесного хозяйства Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Светлана Зубанова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.