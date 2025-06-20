В Орехово-Зуевском лесничестве на площади почти 30 га убрали неликвидную древесину

В Северном участковом лесничестве на данный момент убрано 1,5 гектара, подобные работы проводятся и в Ликинском участковом лесничестве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего на территории Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» уборка неликвидной древесины запланирована на площади 113,5 гектара, из которых почти 30 гектаров уже выполнено.

«Данные мероприятия направлены на улучшение санитарного состояния и оздоровление лесных массивов. Работы ведутся на участках, которые находятся вблизи населённых пунктов, СНТ, вдоль дорог. Так что в ближайшее время посещение леса для людей станет ещё более комфортным и безопасным», — отметила начальник отдела лесного хозяйства Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Светлана Зубанова.

Ранее на территории Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» проведено искусственное лесовосстановление на общей площади 13,9 гектара, в том числе 6,6 гектара в рамках компенсационного лесовосстановления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.