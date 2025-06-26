В орехово-зуевском ГГТУ стартовала летняя школа для педагогов детсадов

В орехово-зуевском Государственном гуманитарно-технологическом университете вновь открылась традиционная летняя школа для руководителей и педагогов дошкольного образования. В 2025 году ее тема — «Экосистема дошкольного детства: Московская область. Ресурсы дошкольного образования для развития талантов, патриотизма и воспитания социально ответственной личности». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.

Организаторами школы выступают ГГТУ, Международная педагогическая академия дошкольного образования и Московский областной центр дошкольного образования при поддержке министерства образования Московской области.

Основная цель мероприятия — совершенствование системы дошкольного образования, обеспечение актуальности и эффективности образовательных практик в соответствии с современными требованиями, адаптация федеральных стандартов к региональным условиям.

В программе — практикумы, методическая и практическая поддержка для руководителей и педагогов, развитие профессиональных компетенций, знакомство с инновационными методиками, продукцией российских производителей, а также поддержка их внедрения в работу детских садов.

Летняя школа служит важной платформой для профессионального обмена опытом и обновления подходов к воспитанию и обучению детей дошкольного возраста в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.